В «Пари НН» прокомментировали информацию о возможной смене спортдиректора

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировали информацию о возможной смене спортивного директора.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не вёл и не ведёт переговоров с кем-либо на должность спортивного директора. Появившаяся в медиапространстве информация об этом не соответствует действительности. Клуб не вступал в диалог с Андреем Мовсесьяном, что он также подтвердил в СМИ. Ровно так же клуб не контактировал ни с какими другими специалистами. Александр Удальцов – спортивный директор клуба. Он продолжает работу, выполняя оперативные задачи в рамках своего функционала», — передает слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

