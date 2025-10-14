Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов: трансфер Педро в «Аль-Ахли» станет сказкой для «Зенита»

Александр Шикунов: трансфер Педро в «Аль-Ахли» станет сказкой для «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал сказкой для «Зенита» возможный трансфер Педро в саудовский «Аль-Ахли». Ранее ESPN сообщал, что саудовский клуб готов заплатить сине-бело-голубым за футболиста € 55 млн.

«Если трансфер Педро в «Аль-Ахли» за € 55 млн состоится, это будет сказка для «Зенита». Клубу нужно отдавать футболиста за такие деньги, тем более у питерцев есть другие игроки на эту позицию — проблем с уходом Педро не будет. У «Зенита» вообще нет незаменимых футболистов. Если будет предложена такая сумма, отлично, ведь этот трансфер оправдает расходы — у нас же нет еврокубков. Какой смысл нашим клубам держать таких игроков в России? Но удивляет, что не за самого яркого футболиста РПЛ предлагают бешеные деньги, однако от арабов можно ожидать чего угодно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Этим летом другой саудовский клуб, «Аль-Иттихад», предлагал за нападающего € 40 млн, но руководство петербуржцев не согласилось.

Напомним, действующее соглашение бразильского футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца 2028 года.

