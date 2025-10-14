Скидки
Главная Футбол Новости

Латвия — Англия, результат матча 14 октября 2025, счёт 0:5, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Дубль Кейна помог сборной Англии разгромить команду Латвии в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Латвии и Англии. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Даугава» (Рига, Латвия). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Сидиропулос (Греция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

Энтони Гордон на 26-й минуте вывел гостей вперёд, Гарри Кейн на 44-й минуте удвоил преимущество команды, а на 45+4-й Кейн реализовал пенальти. Максим Тонишев на 58-й минуте отличился автоголом. на 86-й минуте Эберечи Эзе забил пятый мяч англичан в этой игре.

После этой игры сборная Латвии с пятью очками расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице группы К, национальная команда Англии с 18 очками находится на первой строчке.

В своём следующем матче Латвия 13 ноября на выезде сыграет в товарищеской игре с Северной Македонией, Англия в тот же день в рамках отбора на ЧМ примет на своём поле Сербию.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Тухель заявил о слабой поддержке болельщиков сборной Англии в матче с Уэльсом
