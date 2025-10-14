Скидки
Indykaila: «Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Семеньо, зимой его цена составит до £ 100 млн

Indykaila: «Ливерпуль» — фаворит в борьбе за Семеньо, зимой его цена составит до £ 100 млн
«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание контракта с крайним нападающим «Борнмута» Антуаном Семеньо. Об этом сообщает аккаунт indykaila на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в январское трансферное окно 25-летний футболист будет стоить £ 90-100 млн. Однако летом его цена снизится до £ 70 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» к Семеньо.

В нынешнем сезоне нападающий «Борнмута» принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

