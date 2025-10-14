Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Боливия

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Боливия
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об ожиданиях от матча национальной команды с Боливией, который состоится сегодня, 14 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Какие могут быть ожидания от матча с Боливией? Чтобы сборная России хорошо играла и выиграла. Знаю, что Боливия обыграла сборную Бразилии на высоте 4000 м. Кто не знает, могу рассказать, ведь я там играл — знаю, как там непросто. Это достижение. По-моему, из 20 очков 17 сборная Боливия взяла на своём стадионе. Можно сказать, что это домашняя команда с игроками хорошего уровня. Главное, чтобы игра была хорошей, и мы получили удовольствие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

