Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Боливия

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об ожиданиях от матча национальной команды с Боливией, который состоится сегодня, 14 октября.

«Какие могут быть ожидания от матча с Боливией? Чтобы сборная России хорошо играла и выиграла. Знаю, что Боливия обыграла сборную Бразилии на высоте 4000 м. Кто не знает, могу рассказать, ведь я там играл — знаю, как там непросто. Это достижение. По-моему, из 20 очков 17 сборная Боливия взяла на своём стадионе. Можно сказать, что это домашняя команда с игроками хорошего уровня. Главное, чтобы игра была хорошей, и мы получили удовольствие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

