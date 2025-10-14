Скидки
Станислав Черчесов высказался о том, что сборная России строится на базе ЦСКА

Станислав Черчесов высказался о том, что сборная России строится на базе ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, можно ли сказать, что национальная команда строится на базе московского ЦСКА. Сегодня, 14 октября, Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
— На матч с Боливией в старте сборной России пять футболистов ЦСКА. Можно ли сказать, что наша национальная команда строится на базе этого клуба?
— Кто-то это сказал — и все об этом спрашивают. У вас своих идей нет? Ну играют и играют. В прошлом матче было четыре футболиста из одного клуба. Это футбол. Дивеев был травмирован, возможно, он бы играл и прошлый матч. Тогда бы уже была не базовая команда, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Боливия

Как сборная России играет при Карпине:

