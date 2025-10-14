Станислав Черчесов высказался о том, что сборная России строится на базе ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, можно ли сказать, что национальная команда строится на базе московского ЦСКА. Сегодня, 14 октября, Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче.

— На матч с Боливией в старте сборной России пять футболистов ЦСКА. Можно ли сказать, что наша национальная команда строится на базе этого клуба?

— Кто-то это сказал — и все об этом спрашивают. У вас своих идей нет? Ну играют и играют. В прошлом матче было четыре футболиста из одного клуба. Это футбол. Дивеев был травмирован, возможно, он бы играл и прошлый матч. Тогда бы уже была не базовая команда, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Россия — Боливия

Как сборная России играет при Карпине: