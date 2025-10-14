Тренер «Ахмата» Черчесов: Садулаев заслужил место в основном составе сборной России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о включении нападающего команды Лечи Садулаева в основной состав сборной России на контрольный матч с Боливией.

— Что ждёте от Лечи Садулаева? Он в старте на матч с Боливией.

— Я здесь, поэтому он и в старте (смеётся). Шучу, конечно. Рад, что он играет. Лечи вышел на замену в прошлом матче. Нужно ему отдать должное, за то время, которое мы работаем, он вникает. Если обратите внимание, он начал отрабатывать назад так, как надо, работает и заслужил место в основном составе сборной России. Ждём его здорового завтра.

Не могу сказать, что у него прямо прогресс-прогресс. Потому что, отрабатывая назад, нельзя забывать, что нужно забивать. Теперь надо поймать баланс и поднимать бомбардирские и голевые качества — он забил один-два гола и является очень важным игроком для нас. Там прибыло, а тут убывает. Нужно поймать балансик. Он парень трезвый и понимает, куда мы двигаемся, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.