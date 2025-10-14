Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Футбол

Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о грядущем матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо», который состоится 19 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
— Предстоящий матч с «Динамо» будет сильно принципиальным?
— По какому поводу? Бывшая команда? Моя бывшая команда и «Динамо» Дрезден, и «Спартак», и «Терек», и «Амкар». Все матчи принципиальные, каждая команда решает свои задачи. В Краснодаре у нас была такая же принципиальная игра. Надеемся, что все вернутся здоровыми, мы плодотворно подготовимся к игре. Всё остальное рассудит игра, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

