Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался о предстоящем матче с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о грядущем матче 11-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо», который состоится 19 октября.

— Предстоящий матч с «Динамо» будет сильно принципиальным?

— По какому поводу? Бывшая команда? Моя бывшая команда и «Динамо» Дрезден, и «Спартак», и «Терек», и «Амкар». Все матчи принципиальные, каждая команда решает свои задачи. В Краснодаре у нас была такая же принципиальная игра. Надеемся, что все вернутся здоровыми, мы плодотворно подготовимся к игре. Всё остальное рассудит игра, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

