Долг «Химок» перед бывшими сотрудниками и игроками клуба составляет более 695 млн рублей

Долг футбольного клуба «Химки» перед бывшими сотрудниками, игроками и тренерами, составил более 695 млн рублей, сообщается на сайте «Федресурса».

По данным из реестра, общая сумма задолженности подмосковного клуба составляет 695 782 232,99 рублей.

По итогам сезона-2024/2025 «Химки» заняли 12‑е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб не получил лицензию на нынешний сезон, после чего «Химки» объявили о приостановке деятельности.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По ходу минувшего сезона в СМИ сообщалось о долгах клуба перед игроками, сотрудниками и тренерами.