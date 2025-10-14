Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Долг «Химок» перед бывшими сотрудниками и игроками клуба составляет более 695 млн рублей

Долг «Химок» перед бывшими сотрудниками и игроками клуба составляет более 695 млн рублей
Комментарии

Долг футбольного клуба «Химки» перед бывшими сотрудниками, игроками и тренерами, составил более 695 млн рублей, сообщается на сайте «Федресурса».

По данным из реестра, общая сумма задолженности подмосковного клуба составляет 695 782 232,99 рублей.

По итогам сезона-2024/2025 «Химки» заняли 12‑е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб не получил лицензию на нынешний сезон, после чего «Химки» объявили о приостановке деятельности.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По ходу минувшего сезона в СМИ сообщалось о долгах клуба перед игроками, сотрудниками и тренерами.

Материалы по теме
КДК РФС примет решение по Садыгову и «Химкам» 16 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android