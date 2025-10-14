Рашид Рахимов рассказал о состоянии сломавшего нос Далера Кузяева

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, сломавшего нос после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:0).

— У Далера сломан нос. Всё нормально, всё заживет.

– Есть понимание, когда Кузяев восстановится?

– Не знаю. Это к врачам, не ко мне, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Пресс-служба «Рубина» сообщала, что Кузяев также получил сотрясение головного мозга.

Кузяев стал футболистом казанской команды в конце сентября 2025 года. Матч с «Крыльями Советов» стал третьим для полузащитника за «Рубин».

