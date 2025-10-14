Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов рассказал о состоянии сломавшего нос Далера Кузяева

Рашид Рахимов рассказал о состоянии сломавшего нос Далера Кузяева
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, сломавшего нос после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

— У Далера сломан нос. Всё нормально, всё заживет.

– Есть понимание, когда Кузяев восстановится?
– Не знаю. Это к врачам, не ко мне, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Пресс-служба «Рубина» сообщала, что Кузяев также получил сотрясение головного мозга.

Кузяев стал футболистом казанской команды в конце сентября 2025 года. Матч с «Крыльями Советов» стал третьим для полузащитника за «Рубин».

Самые опасные травмы в футболе:

