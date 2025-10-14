Рашид Рахимов рассказал о состоянии сломавшего нос Далера Кузяева
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, сломавшего нос после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19' 2:0 Ходжа – 53'
— У Далера сломан нос. Всё нормально, всё заживет.
– Есть понимание, когда Кузяев восстановится?
– Не знаю. Это к врачам, не ко мне, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Пресс-служба «Рубина» сообщала, что Кузяев также получил сотрясение головного мозга.
Кузяев стал футболистом казанской команды в конце сентября 2025 года. Матч с «Крыльями Советов» стал третьим для полузащитника за «Рубин».
Материалы по теме
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 14 октября 2025
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
17:30
-
17:22
-
17:11
-
17:10