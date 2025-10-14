Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Долг «Химок» перед Джикией — 57 млн, Заболотным — 48 млн, клуб также должен Илье Садыгову

Долг «Химок» перед Джикией — 57 млн, Заболотным — 48 млн, клуб также должен Илье Садыгову
Аудио-версия:
Стали известны суммы задолженностей футбольного клуба «Химки» перед бывшими футболистами и тренерами клуба.

Как сообщается на сайте «Федресурс», «Химки» должны выплатить защитнику Георгию Джикии 57,9 млн рублей, нападающему Антону Заболотному — 48,2 млн рублей, бывшему главного тренеру Франку Артиге — 33,9 млн, полузащитнику Лукасу Вере 25,3 млн, Кириллу Панченко – 22,3 млн, нападающему Илье Садыгову — 18,9 млн, Зелимхану Бакаеву – 13,4 млн, Ринату Билялетдинову – 6,2 млн, Магомеду Адиеву — 3,4 млн, Андрею Талалаеву-младшему – 1,8 млн, Станиславу Черчесову-младшему – чуть более 600 тыс.

Полный список детализированного долга «Химок» перед бывшими сотрудниками можно посмотреть по ссылке на сайте «Федресурса».

По итогам сезона-2024/2025 «Химки» заняли 12‑е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Клуб не получил лицензию на нынешний сезон, после чего «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба. В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

