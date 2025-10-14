Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радослав Батак: хочу возглавить клуб РПЛ

Радослав Батак: хочу возглавить клуб РПЛ
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак признался, что хочется возглавить клуб из Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас 48-летний Батак возглавляет сербский «Напредак».

«Ничего не знаю о том, что Драган Стойкович может возглавить российский клуб. Хочу возглавить какой-нибудь клуб РПЛ, стараюсь это сделать. О Стойковиче ничего не знаю. Но если он получит предложение от российского клуба, наверное, подумает и попробует себя в России. Почему нет?» — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров Мир РПЛ ЦСКА возглавляет таблицу с 24 очками, вторым идёт «Локомотив» (23 очка), третьим — «Краснодар» (23).

Материалы по теме
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android