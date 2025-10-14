Радослав Батак: хочу возглавить клуб РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак признался, что хочется возглавить клуб из Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас 48-летний Батак возглавляет сербский «Напредак».

«Ничего не знаю о том, что Драган Стойкович может возглавить российский клуб. Хочу возглавить какой-нибудь клуб РПЛ, стараюсь это сделать. О Стойковиче ничего не знаю. Но если он получит предложение от российского клуба, наверное, подумает и попробует себя в России. Почему нет?» — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров Мир РПЛ ЦСКА возглавляет таблицу с 24 очками, вторым идёт «Локомотив» (23 очка), третьим — «Краснодар» (23).