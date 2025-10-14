Стало известно, когда Мбаппе восстановится после повреждения
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе приступит к тренировкам со «сливочными» позже остальных одноклубников, вернувшихся из сборных, ввиду повреждения, полученного в расположении французской национальной команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, футболист вернётся к тренировкам в четверг, в то время как партнёры по «Реалу» — во вторник. Несмотря на это, Мбаппе, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится в воскресенье, 19 октября.
Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мбаппе травмировал голеностоп в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с «Азербайджаном» (3:0).
