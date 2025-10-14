Стало известно, когда Мбаппе восстановится после повреждения

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе приступит к тренировкам со «сливочными» позже остальных одноклубников, вернувшихся из сборных, ввиду повреждения, полученного в расположении французской национальной команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, футболист вернётся к тренировкам в четверг, в то время как партнёры по «Реалу» — во вторник. Несмотря на это, Мбаппе, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится в воскресенье, 19 октября.

Мбаппе травмировал голеностоп в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с «Азербайджаном» (3:0).

