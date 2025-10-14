Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Музыкальный продюсер Дробыш: в сборной России нравится Карпин

Музыкальный продюсер Дробыш: в сборной России нравится Карпин
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Боливией, который состоится сегодня, 14 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
— Не часто вас можно увидеть на футболе. Что ожидаете от сегодняшней игры? Как часто ходите?
— Жду интересной игры. Я чаще на хоккей хожу — перепутал (улыбается). Не помню, когда в последний раз был на футболе, но ходил на Спартак, я же гимн для него написал.

— Какие игроки вам нравятся или может быть Карпин?
— Да, Карпин нравится, — передаёт слова Дробыша корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Как сборная России играет при Карпине:

