Музыкальный продюсер Дробыш: в сборной России нравится Карпин

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Боливией, который состоится сегодня, 14 октября.

— Не часто вас можно увидеть на футболе. Что ожидаете от сегодняшней игры? Как часто ходите?

— Жду интересной игры. Я чаще на хоккей хожу — перепутал (улыбается). Не помню, когда в последний раз был на футболе, но ходил на Спартак, я же гимн для него написал.

— Какие игроки вам нравятся или может быть Карпин?

— Да, Карпин нравится, — передаёт слова Дробыша корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Как сборная России играет при Карпине: