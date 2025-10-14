Скидки
Гладилин: предложение возглавить сборную Сербии — почётное для Станковича

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«Слышал информацию в новостях, что Станкович может возглавить сборную Сербии. Это почётное предложение прежде всего для Станковича. Сборная Сербии сейчас выступила неудачно. Если это предложение последует, здесь будут уже юридические моменты, ведь у него контракт со «Спартаком».

Это пока слухи, всё решать тренеру. А руководство команды там уже разберётся. Прежде всего Станкович — серб. Не знаю, какие у него условия и перспективы. Если он удачно выступит со сборной, для него это будет рост на международной арене. Мы не играем в еврокубках, а сборная Сербии играет в международных матчах, и Станкович будет на виду. Здесь уже ему решать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
