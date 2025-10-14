Овчинников: для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«Интересно, сколько Станкович заплатил, чтобы сербские СМИ сделали его кандидатом в сборную Сербии? У него всё плохо, а тут появляется положительная информация в его пользу — это дурдом. Но сейчас он предпринимает все действия, чтобы его оставили в клубе, откажется от сборной Сербии ради «Спартака». В национальной команде не будет такой же контракт, как в клубе. Но для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем, однако он этого не сделает», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.