Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем

Овчинников: для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«Интересно, сколько Станкович заплатил, чтобы сербские СМИ сделали его кандидатом в сборную Сербии? У него всё плохо, а тут появляется положительная информация в его пользу — это дурдом. Но сейчас он предпринимает все действия, чтобы его оставили в клубе, откажется от сборной Сербии ради «Спартака». В национальной команде не будет такой же контракт, как в клубе. Но для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем, однако он этого не сделает», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кечинов: разговоры о возможном назначении Станковича в сборную Сербии неуместны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android