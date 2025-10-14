Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В московском метро открылась экспозиция в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

В московском метро открылась выставка в честь 20-летия победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА. В финале 2005 года в Лиссабоне армейцы обыграли «Спортинг» со счётом 3:1.

«14 октября на станции «Воробьевы горы» московского метрополитена начала работу посвященная армейцам экспозиция. Прямо на станции пассажиры могут отправиться в путешествие в славное прошлое клуба.

Посетители выставки увидят главные трофеи клуба: Кубок УЕФА, награду МИР РПЛ, FONBET Кубок России и Суперкубок России.

Помимо трофеев, на выставке представлены и другие уникальные экспонаты: золотая медаль Кубка УЕФА, награда лучшему игроку победного финала, игровой мяч с подписями, карты «Тройка», выпущенные совместно с Дептрансом Москвы, домашняя и выездная игровая форма сезона-2004/2005 и победная футболка.

Выставка будет работать до 28 октября включительно. Ждём всех на станции «Воробьевы горы»!» — говорится в сообщении ЦСКА.