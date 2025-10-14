Скидки
20:00 Мск
Анчелотти: матч с Японией стал хорошим уроком на будущее

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с командой Японии (2:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
0:1 Энрике – 26'     0:2 Мартинелли – 32'     1:2 Минамино – 52'     2:2 Накамура – 62'     3:2 Уэда – 71'    

«Думаю, сегодня до ошибки Фабрисио Бруно игра была под нашим контролем. Прекрасно понимаем, что произошло. Команда потеряла настрой после первого гола. Это была наша самая большая ошибка. Не думаю, что настрой во втором тайме был подходящим. Эта ошибка слишком сильно на нас повлияла. Нет, индивидуальные недочёты не влияют на вызов игроков в сборную. Оценивать нас можно по реакции команды после первого гола. Считаю, что сегодняшний матч стал хорошим уроком на будущее.

Нам нужно кое-чему научиться, особенно это касается игры во втором тайме. Думаю, нам следует быть внимательными в своих действиях. Мы очень хорошо сыграли с Южной Кореей, здорово в первом тайме, очень плохо во втором. Это процесс. До чемпионата мира нам нужно сохранять баланс. После матча с Южной Кореей мы не стали чемпионами мира. Нам нужно учиться на своих ошибках. Самой большой ошибкой команды стала неподходящая реакция после первого гола», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Сборная Бразилии с Дугласом Сантосом разгромила Южную Корею в товарищеском матче
