Стала известна позиция Рюдигера относительно будущего в «Реале»

Приоритетом для 32-летнего центрального защитника Антонио Рюдигера является продолжить карьеру в мадридском «Реале». Футболист ни в коем случае не исключает вариант продления контракта с «Королевским клубом» при условии, что «сливочные» предложат его. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент немецкий игрок не спешит с решением вопроса о своём контракте с «Реалом», который заканчивается летом 2026 года. Рюдигер нацелен восстановиться от травмы подколенного сухожилия до конца нынешнего года.

Защитник выступает в составе «Реала» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

