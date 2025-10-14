Андрей Мовсесьян считает, что Кисляк и Глебов останутся в ЦСКА до конца сезона

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян предположил, что Матвей Кисляк и Кирилл Глебов останутся в московской команде до конца нынешнего сезона, несмотря на интерес от зарубежных клубов.

«Подобными вопросами перехода игроков занимаются. Если между клубами есть договорённость, занимаются агенты. Игроки в данном случае нацелены на то, чтобы в составе ЦСКА бороться за чемпионство, играть и прогрессировать. Поэтому даже советовать им что-либо бессмысленно. Кисляк и Глебов до конца этого сезона будут оставаться в клубе», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 11 туров Мир РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 24 очками. Вторым идёт «Локомотив» (23), третьим — «Краснодар» (23).