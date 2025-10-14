Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: такое поколение молодёжи выросло, что поддушивает тех, кто приезжает из Европы

Талалаев: такое поколение молодёжи выросло, что поддушивает тех, кто приезжает из Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новом поколении российских футболистов. В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Боливии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
2 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'    

«У нас такое поколение молодёжи выросло, что они поддушивают тех, кто приезжает из Европы. Головин, братья Миранчуки… А здесь пацаны, которые никого не стесняются. Думаю, что они будут это доказывать и показывать. Есть такая уверенность. Буду болеть, переживать и рвать за сборную России. Здесь три футболиста, с которыми я работал: Сергеев, Бевеев, который сейчас в «Балтике», и Садулаев», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Боливии проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Никола Дабанович из Черногории.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Оффор сравнил Талалаева с Моуринью

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android