Талалаев: такое поколение молодёжи выросло, что поддушивает тех, кто приезжает из Европы

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новом поколении российских футболистов. В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Боливии.

«У нас такое поколение молодёжи выросло, что они поддушивают тех, кто приезжает из Европы. Головин, братья Миранчуки… А здесь пацаны, которые никого не стесняются. Думаю, что они будут это доказывать и показывать. Есть такая уверенность. Буду болеть, переживать и рвать за сборную России. Здесь три футболиста, с которыми я работал: Сергеев, Бевеев, который сейчас в «Балтике», и Садулаев», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Боливии проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Никола Дабанович из Черногории.

Материалы по теме Игрок «Балтики» Оффор сравнил Талалаева с Моуринью

Как сборная России играет при Карпине: