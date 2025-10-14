Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Россия — Боливия: Алексей Миранчук удвоил преимущество россиян на 43-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Никола Дабанович из Черногории. На данный момент счёт 2:0 в пользу россиян. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Перерыв
2 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'    

На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. Ранее, на 18-й минуте, Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

