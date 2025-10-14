Скидки
Анчелотти был напуган количеством разговоров о судьбе Неймара в сборной Бразилии — ESPN

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти был напуган тем, как много людей обсуждают будущее 33-летнего нападающего Неймара в национальной команде. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на бразильский ESPN.

По информации источника, на текущий момент тренерский штаб пентакампеонов не возлагает никаких ожиданий на Неймара. При этом в сборной Бразилии признают, что было бы хорошо, если бы 33-летний футболист смог подойти подготовленным к чемпионату мира 2026 года.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В 128 матчах во всех турнирах он забил 79 голов. На текущий момент игрок восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

