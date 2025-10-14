Валерий Овчинников: у «Торпедо» такая судьба после ухода Валентина Иванова

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением, чем обусловлено нынешнее положение «Торпедо» в Лиге Pari. После 14 туров соревнования московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Мне кажется, нынешнее положение «Торпедо» в Первой лиге связано с финансами. Так может дойти и до вылета во Вторую лигу? Ну а что делать? У «Торпедо» такая судьба после ухода Валентина Козьмича Иванова: то взлёт и выход в РПЛ, то падение до самых низов. Такова жизнь. Посмотрите на Первую лигу, 20 лет назад ещё о нескольких командах мы не слышали», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: