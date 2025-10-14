Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: у «Торпедо» такая судьба после ухода Валентина Иванова

Валерий Овчинников: у «Торпедо» такая судьба после ухода Валентина Иванова
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением, чем обусловлено нынешнее положение «Торпедо» в Лиге Pari. После 14 туров соревнования московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Мне кажется, нынешнее положение «Торпедо» в Первой лиге связано с финансами. Так может дойти и до вылета во Вторую лигу? Ну а что делать? У «Торпедо» такая судьба после ухода Валентина Козьмича Иванова: то взлёт и выход в РПЛ, то падение до самых низов. Такова жизнь. Посмотрите на Первую лигу, 20 лет назад ещё о нескольких командах мы не слышали», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Овчинников: для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android