Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» хочет усилиться нападающим «Ньюкасл Юнайтед» — Тавольери

«Айнтрахт» хочет усилиться нападающим «Ньюкасл Юнайтед» — Тавольери
Комментарии

«Айнтрахт» интересуется центральным нападающим «Ньюкасл Юнайтед» Уильямом Осулой. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в соцсети Х.

«Орлы» хотели подписать игрока летом, зимой они возобновят работу в этом направлении. Немецкий клуб намерен взять датского футболиста в аренду.

В девяти матчах нынешнего клубного сезона Осула забил три гола и отдал одну результативную передачу, но лишь дважды вышел в стартовом составе команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста молодёжной сборной Дании составляет € 7 млн. Уильям является воспитанником «Копенгагена» и «Шеффилд Юнайтед».

Материалы по теме
«Ньюкасл» объявил о назначении нового спортивного директора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android