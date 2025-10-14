«Айнтрахт» хочет усилиться нападающим «Ньюкасл Юнайтед» — Тавольери

«Айнтрахт» интересуется центральным нападающим «Ньюкасл Юнайтед» Уильямом Осулой. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в соцсети Х.

«Орлы» хотели подписать игрока летом, зимой они возобновят работу в этом направлении. Немецкий клуб намерен взять датского футболиста в аренду.

В девяти матчах нынешнего клубного сезона Осула забил три гола и отдал одну результативную передачу, но лишь дважды вышел в стартовом составе команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста молодёжной сборной Дании составляет € 7 млн. Уильям является воспитанником «Копенгагена» и «Шеффилд Юнайтед».