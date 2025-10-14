Скидки
Сборная ЮАР впервые с 2010 года вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная ЮАР вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как дома обыграла команду Руанды в матче отборочного турнира мундиаля. Встреча группы С, которая прошла в Мбомбеле, завершилась со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
ЮАР
Окончен
3 : 0
Руанда
1:0 Mbatha – 5'     2:0 Апполлис – 26'     3:0 Макгопа – 72'    

Голы забили Таленте Мбата (5-я минута), Осуин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).

Сборная ЮАР набрала 18 очков выиграла группу C. Команда сыграет на чемпионате мира впервые с домашнего ЧМ-2010, на который не проходила отбор.

Второе место в группе С заняла сборная Нигерии (17 очков), которая может сыграть в стыковых матчах в марте 2026 года. Точно не примут участия в ЧМ-2026 сборные Бенина, Лесото, Руанды и Зимбабве, которые заняли с третьего по шестое места в группе С.

К этому моменту на ЧМ-2026 отобрались 23 сборные: Австралии, Парагвая, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Уругвая, США, Марокко, Мексики, Туниса, Египта, Канады, Алжира, Японии, Ганы, Кабо-Верде, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Иордании, Южной Кореи и ЮАР.

