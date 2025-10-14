Мусаев высказался о скандальном инциденте со Сперцяном и Ндонгом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ситуации, произошедшей между капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.

Да, мы тяжело начали матч с «Ахматом», но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81-82 минуте. Всё шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание. Эдик не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю. У нас хорошие отношения и с ФК «Ахмат», и со Станиславом Саламовичем. Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Напомним, на 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз опроверг обвинения в свой адрес.

