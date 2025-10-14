Скидки
Гладилин — о Педро в «Аль-Ахли»: если он желает заработать денег, держать его нет смысла

Гладилин — о Педро в «Аль-Ахли»: если он желает заработать денег, держать его нет смысла
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Педро в саудовский «Аль-Ахли».

«Я бы, конечно, отпустил Педро в «Аль-Ахли». Если у игрока есть желание поехать и заработать деньги, держать его нет смысла. А на эти деньги можно приобрести футболиста на замену», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 15 матчах нынешнего клубного сезона Педро забил один гол и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение бразильского футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.

