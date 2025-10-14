В «Монако» высказались о будущем в клубе Фати, арендованного у «Барселоны»

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуро ответил, собираются ли монегаски выкупать нападающего Ансу Фати, арендованного у «Барселоны» минувшим летом.

«Это тема не обсуждается. На текущий момент мы просто хотим обеспечить Фати условия для получения им игрового времени, чтобы он был важным и стабильным футболистом «Монако».

Вопрос бизнеса сейчас неважен. Когда придёт время, мы примем решение. «Монако» защищено в этой ситуации соглашением с игроком и «Барсой». Цель — добиться результата и сохранить его на поле», — приводит слова Скуро Mundo Deportivo.

В составе «Монако» Фати сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Ранее сообщалось, что монегаски могут выкупить нападающего за € 11 млн.

