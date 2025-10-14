Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Россия – Боливия, счет 3:0, товарищеский матч по футболу, 14 октября 2025 года

Сборная России забила три безответных гола в ворота команды Боливии
Комментарии

Окончен товарищеский матч между сборными России и Боливии. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали россияне. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. На 57-й минуте Иван Сергеев забил третий мяч россиян.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

