«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 78 млн за звезду «Ювентуса» — Caught Offside

Аудио-версия:
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант, чтобы сделать крайнего нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза приоритетной трансферной целью на лето 2026 года. «Красные дьяволы» готовы заплатить £ 78 млн за переход 20-летнего футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, манкунианцы могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси» и «Арсенала» в борьбе за подписание Йылдыза.

В нынешнем сезоне турецкий вингер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

«Челси» готовит новое предложение по форварду «Ювентуса» Йылдызу — La Gazzetta dello Sport

Сколько стоят молодые футболисты:

