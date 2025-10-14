Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Футбол

The Athletic: «Реал» считает, что Карвахаль и Трент могут восстановиться к «эль класико»
Комментарии

Медицинский блок мадридского «Реала» с оптимизмом смотрит на процесс реабилитации правых защитников Даниэля Карвахаля и Трента Александер-Арнольда. В клубе считают, что они могут восстановиться к матчу 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 26 октября. Об этом сообщает The Athletic.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
На текущий момент Карвахаль не выходит на поле из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче Ла Лиги с мадридским «Атлетико». Александер-Арнольд повредил подколенное сухожилие во встрече Лиги чемпионов с «Марселем».

Точно не смогут сыграть в матче с «Барселоной» защитники Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, восстанавливающиеся после травм бедра.

