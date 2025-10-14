Стала известна посещаемость матча сборной России с Боливией в Москве
Поделиться
Товарищеский матч сборной России с командой Боливии на московской «ВТБ Арене» посетили 20 533 болельщика, сообщила пресс-служба национальной команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. На 57-й минуте Иван Сергеев забил третий мяч россиян.
В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:24