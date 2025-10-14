Скидки
Россия — Боливия.
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Стала известна посещаемость матча сборной России с Боливией в Москве
Товарищеский матч сборной России с командой Боливии на московской «ВТБ Арене» посетили 20 533 болельщика, сообщила пресс-служба национальной команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. На 57-й минуте Иван Сергеев забил третий мяч россиян.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

Сборная России забила три безответных гола в ворота команды Боливии
Новости. Футбол
