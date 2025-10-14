«Интереса к матчам сборной России нет». Александр Мостовой — о победе над Боливией

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Боливией со счётом 3:0.

«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счётом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй — вообще не смотрел. Как я уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

