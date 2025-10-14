Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Интереса к матчам сборной России нет». Александр Мостовой — о победе над Боливией

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о победе российской национальной команды в товарищеском матче с Боливией со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счётом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй — вообще не смотрел. Как я уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

Как сборная России играет при Карпине:

