Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Катар – ОАЭ, счет 2:1, отборочный турнир ЧМ-2026 по футболу, 14 октября 2025 года

Сборная Катара по футболу под руководством Лопетеги вышла на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Сборная Катара вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года после того, как дома обыграла команду ОАЭ в матче отборочного турнира к первенству планеты. Встреча четвёртого раунда группы А, которая прошла в Аль-Райяне, завершилась со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — Азия . Группа A (4-й раунд). 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Катар
Окончен
2 : 1
ОАЭ
1:0 Хухи – 49'     2:0 Мигел – 74'     2:1 Alamiri – 90+8'    
Удаления: Салман – 87' / нет

В составе сборной Катара отличились Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигел (74). У ОАЭ гол забил Султан Адиль Аламири (90+8). С 89-й минуты катарцы играли в меньшинстве после того, как красную карточку получил Тарек Салман.

Сборная Катара под руководством испанца Хулена Лопетеги набрала четыре очка и выиграла группу А. Команда сыграет на чемпионате мира 2026 года. На прошлом ЧМ катарцы выступали на правах хозяев.

Второе место в группе А заняла команда ОАЭ, которая ещё не потеряла шансы на выход на первенство мира и сыграет в стыковых матчах. Третьей стала сборная Омана с одним очком.

К этому моменту на ЧМ-2026 отобрались 24 сборные: Австралии, Парагвая, Колумбии, Эквадора, Бразилии, Уругвая, США, Марокко, Мексики, Туниса, Египта, Канады, Алжира, Японии, Ганы, Кабо-Верде, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Иордании, Южной Кореи, ЮАР и Катара. Всего в турнире примут участие 48 команд.

