Футбол

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отказался комментировать ситуацию с Ндонгом и Сперцяном
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отказался комментировать инцидент, произошедший между защитником грозненской команды Усманом Ндонгом и капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Не комментирую ситуацию с Ндонгом и Сперцяном. Мы ждём КДК и не будем давить на них сейчас словами об ожиданиях. Связывались ли мы с «Краснодаром»? Это наше личное дело», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Позднее Сперцян записал обращение, в котором ещё раз опроверг обвинения в свой адрес.

