Ахмед Айдамиров: мне понравилась игра Садулаева за сборную России с Боливией

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об игре нападающего Лечи Садулаев в матче сборной России с Боливией (3:0). На 18-й минуте Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

«Когда Лечи будет стабильно играть за сборную, будет ещё лучше. Но мне сегодня понравилась его игра. Восстановиться к следующему матча «Ахмата» он, конечно, успеет. В целом, матч с Боливией мне понравился. Мы выиграли, получили положительные эмоции — это важно», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

