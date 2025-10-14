Ахмед Айдамиров: мне понравилась игра Садулаева за сборную России с Боливией
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об игре нападающего Лечи Садулаев в матче сборной России с Боливией (3:0). На 18-й минуте Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Когда Лечи будет стабильно играть за сборную, будет ещё лучше. Но мне сегодня понравилась его игра. Восстановиться к следующему матча «Ахмата» он, конечно, успеет. В целом, матч с Боливией мне понравился. Мы выиграли, получили положительные эмоции — это важно», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.
