Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмед Айдамиров: мне понравилась игра Садулаева за сборную России с Боливией

Ахмед Айдамиров: мне понравилась игра Садулаева за сборную России с Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением об игре нападающего Лечи Садулаев в матче сборной России с Боливией (3:0). На 18-й минуте Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Когда Лечи будет стабильно играть за сборную, будет ещё лучше. Но мне сегодня понравилась его игра. Восстановиться к следующему матча «Ахмата» он, конечно, успеет. В целом, матч с Боливией мне понравился. Мы выиграли, получили положительные эмоции — это важно», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

Материалы по теме
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отказался комментировать ситуацию с Ндонгом и Сперцяном

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android