Айдамиров: были бы рады, если бы Черчесов работал и в «Ахмате», и в сборной России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как бы относился к совмещению Станиславом Черчесовым постов главного тренера грозненцев и сборной России.

«И «Динамо», и сборная играют — что плохого в совмещении? Мы, например, были бы рады, если бы Черчесов когда-нибудь работал и в «Ахмате», и в сборной России. Точно не были бы против, а должны были бы гордиться этим», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В шести матчах под его руководством грозненцы одержали три победы в чемпионате России и трижды сыграли вничью.

