Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник сборной России Дивеев рассказал, чем его удивила Боливия

Защитник сборной России Дивеев рассказал, чем его удивила Боливия
Защитник сборной России Игорь Дивеев ответил, чем его удивила национальная команда Боливии. Сегодня, 14 октября, сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Боливия — хорошая команда. Меня удивили тем, что они прессинговали, контролировали мяч, не боялись играть. Есть пару футболистов, которые хорошо играют на мяче. Уровень намного сильнее тех, с кем мы играли до этого.

Здоровье хорошо. У нас был разговор с руководством ЦСКА и [Валерием] Георгиевичем, обговорили, какие у нас планы. Всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Ахмед Айдамиров: мне понравилась игра Садулаева за сборную России с Боливией

Как сборная России играет при Карпине:

