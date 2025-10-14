Защитник сборной России Дивеев рассказал, чем его удивила Боливия

Защитник сборной России Игорь Дивеев ответил, чем его удивила национальная команда Боливии. Сегодня, 14 октября, сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.
«Боливия — хорошая команда. Меня удивили тем, что они прессинговали, контролировали мяч, не боялись играть. Есть пару футболистов, которые хорошо играют на мяче. Уровень намного сильнее тех, с кем мы играли до этого.
Здоровье хорошо. У нас был разговор с руководством ЦСКА и [Валерием] Георгиевичем, обговорили, какие у нас планы. Всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Как сборная России играет при Карпине:
