Криштиану Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
Поделиться
40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 947-й гол в карьере в матче 4-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Венгрией. На 22-й минуте нападающий отличился с игры с передачи Нелсона Семеду и сравнял счёт — 1:1. На 45+3-й минуте Роналду оформил дубль и вывел португальцев вперёд.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Перерыв
2 : 1
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 9' 1:1 Роналду – 22' 2:1 Роналду – 45+3'
На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 143 мяча за сборную Португалии. Это 225-я игра Криштиану за национальную команду.
На клубном уровне португальский форвард выступает за саудовский «Аль-Наср», его соглашение рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:30
-
21:30
-
21:28