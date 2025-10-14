Криштиану Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 947-й гол в карьере в матче 4-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Венгрией. На 22-й минуте нападающий отличился с игры с передачи Нелсона Семеду и сравнял счёт — 1:1. На 45+3-й минуте Роналду оформил дубль и вывел португальцев вперёд.

На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 143 мяча за сборную Португалии. Это 225-я игра Криштиану за национальную команду.

На клубном уровне португальский форвард выступает за саудовский «Аль-Наср», его соглашение рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.