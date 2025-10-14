Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья

26-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«У меня нет повреждения, всё нормально. Просто надо после игр передохнуть, а так всё нормально. Сейчас буду готовиться к «Локомотиву. Здоровье хорошо. У нас был разговор с руководством ЦСКА и [Валерием] Георгиевичем, обговорили, какие у нас планы. Всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Дивеев пропустил товарищеский матч сборной России с Ираном, в котором команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 2:1. В прошедшем сегодня, 14 октября матче сборной с Боливией Дивеев провёл на поле 46 минут.