Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья
Поделиться
26-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.
«У меня нет повреждения, всё нормально. Просто надо после игр передохнуть, а так всё нормально. Сейчас буду готовиться к «Локомотиву. Здоровье хорошо. У нас был разговор с руководством ЦСКА и [Валерием] Георгиевичем, обговорили, какие у нас планы. Всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, Дивеев пропустил товарищеский матч сборной России с Ираном, в котором команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 2:1. В прошедшем сегодня, 14 октября матче сборной с Боливией Дивеев провёл на поле 46 минут.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:30
-
21:30
-
21:28