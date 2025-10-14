Скидки
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья

Комментарии

26-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«У меня нет повреждения, всё нормально. Просто надо после игр передохнуть, а так всё нормально. Сейчас буду готовиться к «Локомотиву. Здоровье хорошо. У нас был разговор с руководством ЦСКА и [Валерием] Георгиевичем, обговорили, какие у нас планы. Всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Дивеев пропустил товарищеский матч сборной России с Ираном, в котором команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 2:1. В прошедшем сегодня, 14 октября матче сборной с Боливией Дивеев провёл на поле 46 минут.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
