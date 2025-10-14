Скидки
Футболист сборной России Дивеев: не могу говорить, как бы мы выступали в отборах к ЧМ

Защитник сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос, как национальная команда выступила бы в отборах к ЧМ.

«Не могу говорить, как бы выступали в отборах к ЧМ или где-то ещё. Совсем разные группы, у них своя — играют с Бразилией, Аргентиной, Уругваем. А мы здесь играем со своими. Мы уже давно не встречались с топ-командами, кроме Нигерии и Сербии с удалением», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 14 октября, сборная России разгромила Боливию со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович из Черногории.

Как сборная России играет при Карпине:

