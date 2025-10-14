Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил результаты национальной команды России в рамках октябрьского сбора.

«Мне кажется, сбор был проведён успешно. Понравилось качество игры, отношение игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В октябре сборная России одержала победы в матчах с командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В предыдущих встречах российская команда с одинаковым счётом 4:1 обыграла Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершила без забитых мячей — 0:0. В ноябре россияне встретятся со сборными Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).