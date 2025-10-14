Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил результаты национальной команды России в рамках октябрьского сбора.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Мне кажется, сбор был проведён успешно. Понравилось качество игры, отношение игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В октябре сборная России одержала победы в матчах с командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В предыдущих встречах российская команда с одинаковым счётом 4:1 обыграла Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершила без забитых мячей — 0:0. В ноябре россияне встретятся со сборными Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
Комментарии
