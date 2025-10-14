Скидки
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России

Глава РФС Дюков оценил октябрьский сбор национальной команды России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил результаты национальной команды России в рамках октябрьского сбора.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Мне кажется, сбор был проведён успешно. Понравилось качество игры, отношение игроков», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В октябре сборная России одержала победы в матчах с командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В предыдущих встречах российская команда с одинаковым счётом 4:1 обыграла Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершила без забитых мячей — 0:0. В ноябре россияне встретятся со сборными Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

