Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира. Сегодня, 14 октября, форвард забил на 22-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 с Венгрией и сделал счёт 1:1. Это 40-й мяч Роналду в отборах чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Перерыв
2 : 1
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 9'     1:1 Роналду – 22'     2:1 Роналду – 45+3'    

По голам в квалификации чемпионатов мира Роналду обошёл гватемальца Карлоса Руиса (39 голов) и теперь является лучшим бомбардиром квалификаций ЧМ. Лионель Месси идёт третьим с 36 мячами, четвёртый — иранец Али Даеи (35), пятый — поляк Роберт Левандовский (33).

На клубном уровне португальский форвард выступает за саудовский «Аль-Наср», его соглашение рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Криштиану Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android