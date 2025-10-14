Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира. Сегодня, 14 октября, форвард забил на 22-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 с Венгрией и сделал счёт 1:1. Это 40-й мяч Роналду в отборах чемпионатов мира.
По голам в квалификации чемпионатов мира Роналду обошёл гватемальца Карлоса Руиса (39 голов) и теперь является лучшим бомбардиром квалификаций ЧМ. Лионель Месси идёт третьим с 36 мячами, четвёртый — иранец Али Даеи (35), пятый — поляк Роберт Левандовский (33).
На клубном уровне португальский форвард выступает за саудовский «Аль-Наср», его соглашение рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
