Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Переговоры ведутся всегда». Дюков — о возможном матче сборных России и США

«Переговоры ведутся всегда». Дюков — о возможном матче сборных России и США
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном матче сборных России и США.

«Вы же знаете нашу политику: когда мы договариваемся и подписываем соглашение, мы объявляем соперника. Переговоры ведутся всегда», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На текущий момент в 2025 году российская национальная команда провела восемь товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1), а 10 октября победили Иран (2:1). 14 октября Россия разгромила Боливию со счётом 3:0.

Как сборная России играет при Карпине:

