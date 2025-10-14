Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ахмед Айдамиров: мы хотели бы провести один из матчей сборной России в Грозном

Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о желании принять в гостях (на «Ахмат Арене» в Грозном) один из матчей сборной России.

«Конечно, мы хотели бы провести один из матчей сборной России в Грозном. Всегда только за. РФС знает нашу позицию — мы всегда с радостью примем сборную в Грозном», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

