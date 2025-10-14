Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент РФС Дюков — о возвращении России: надо ждать и верить всегда

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении России на международную арену.

«Что касается возвращения России на международную арену, год ещё не закончился. Надо ждать и верить всегда», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 2025 году российская национальная команда провела восемь товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1), а 10 октября победили Иран (2:1). 14 октября Россия разгромила Боливию со счётом 3:0.

