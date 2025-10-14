Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: пусть лимит будет в том виде, в котором есть сейчас

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о намерении Министерства спорта России изменить лимит на легионеров в РПЛ в сторону ужесточения.

«Таргетируем пять иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может», — ранее заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

— Встреча с Министерством спорта ещё не состоялась, мы ждём. Ожидаем, что там прислушаются.

— Дегтярёв дал понять, что дискуссии быть не может.

— Если не будет дискуссии, смысл нас собирать? Значит, наверное, хотят услышать наше мнение. Я считаю, что пусть лимит будет в том виде, в котором есть сейчас, — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

