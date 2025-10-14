Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Игрок сборной России Круговой оценил уровень футболистов Боливии

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Данил Круговой оценил уровень футболистов команды Боливии после товарищеского матча. Команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 3:0, встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене»,

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Боливия хороший соперник. Заслуженно победили. Было немного брака, но главное победили. Отличная атмосфера в сборной, мы сюда приезжаем чтобы побеждать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне обыграли Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

