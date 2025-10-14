Скидки
Глава РФС Дюков ответил на вопрос о сохранении действующего лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о сохранении действующего лимита на легионеров

— Возможно, что лимит останется таким, какой он есть?
— Вам правильно задать вопрос министерству. Это их компетенция, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2025/2026 в Мир РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.

